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Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

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Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
© Sputnik / Moldova
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/09/32383849.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201109/32384217/kak-vyglyadit-obnovlennyy-sostav-pravitelstva-moldova.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как выглядит состав кабинета министров под руководством Иона Кику после проведенных перестановок.

За первую половину понедельника в Молдове произошла замена практически половины членов правительства под руководством Иона Кику. Премьер предложил президенту отозвать с должностей министров, выдвинутых Демократической партией. Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник. Кроме того, был представлен и проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, который станет послом Молдовы в Венгрии. Глава государства со всеми перестановками согласился. Спустя всего несколько часов, представили кандидатуры новых членов кабмина, которых и утвердили в последствии.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новые члены правительства Молдовы приведены к присяге
Таким образом, Ольга Чеботарь стала вице-премьером по реинтеграции, Анатол Усатый - министром экономики и инфраструктуры, Аурел Чокой - министром иностранных дел и евроинтеграции, Виктор Гайчук - главой Минобороны, Лилия Поголша - министром образования, культуры и исследований.

Гайчук, Усатый и Чокой уже возглавляли эти министерства до марта нынешнего года.

В субботу глава Демпартии Павел Филип заявил, что после вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, Демократическая партия (ДПМ) намерена вывести своих представителей из состава правительства. А 5 ноября правительство утвердило назначение министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули послом республики в Венгрии.

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Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы


 
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