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Выборы президента: явка избирателей по Молдове

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)
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© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201115/32494565/vybory-prezidenta-yavka-izbirateley-po-moldove.html

Избирательные участки на территории Молдовы во время президентских выборов работали с 7.00 до 21.00.

В Молдове 15 ноября состоялся второй тур президентских выборов. По первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к 21.00 всего проголосовало 52,59% избирателей. Это более 1 641 000 избирателей. 

За рубежом еще продолжается голосование. На данный момент за границей правом голоса воспользовались более 254 191 тысячи молдавских граждан.

Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)

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