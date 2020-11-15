Выборы президента: явка избирателей по Молдове

Избирательные участки на территории Молдовы во время президентских выборов работали с 7.00 до 21.00.

В Молдове 15 ноября состоялся второй тур президентских выборов. По первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к 21.00 всего проголосовало 52,59% избирателей. Это более 1 641 000 избирателей.

За рубежом еще продолжается голосование. На данный момент за границей правом голоса воспользовались более 254 191 тысячи молдавских граждан.

Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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