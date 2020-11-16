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Итоги второго тура выборов президента Молдовы

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Выборы президента Молдовы: подробности (456)
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Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
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Sputnik Молдова
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Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как распределились голоса во втором туре президентских выборов.

Молдавский Центризбирком представил предварительные данные после обработки всех протоколов - впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина - лидер Партии PAS Майя Санду.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Всего проголосовал 1 650 131 избиратель. Так, явка составила 52,78%.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур.

В октябре 2016 года Санду и Додон уже выходили во второй тур президентских выборов. Тогда победу одержал Додон.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (456)

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