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Кого считают союзниками жители Армении

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Опрос отношение к России
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/13/32557227.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201119/32558023/kogo-schitayut-soyuznikami-zhiteli-armenii.html

Смотрите в инфографике Sputnik, как жители Армении относятся к России, и является ли она союзником для этой страны.

Также исследование показало, какие страны жители Армении считают дружественными и знают, что могут рассчитывать на их поддержку. В ходе опроса выяснили и ответ еще на один вопрос - если речь пойдет о военно-политической помощи (оружие, военный контингент, политическая поддержка на международном уровне), то от каких стран, по мнению жителей Армении, можно было бы принять такую поддержку.

Так, подавляющее большинство респондентов (83,8%) ответили, что относятся к России хорошо, 84,6% респондентов считают Россию союзником Армении. При этом, 62,3% респондентов считают Россию наиболее дружественной страной, и 79,6% готовы принять военно-политическую помощь от РФ.

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Ilya Pitalev
Министры иностранных дел России и Армении обсудили миротворческую миссию в Карабахе
Опрос проводился в Армении по заказу радио Sputnik 17 ноября 2020 года методом телефонного интервью. Выборка составила 501 человек. Максимальная погрешность составляет 4,3%. Организатор – ООО Эм Пи Джи, эксклюзивный член Гэллап Интернейшнл в Армении (Gallup International Associacion).

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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