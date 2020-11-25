Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням

Смотрите в инфографике Sputnik, что можно есть, а что нельзя употреблять в пищу в тот или иной день Рождественского поста.

С 28 ноября для православных верующих начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января, вплоть до Рождества Христова. Его также называют Филиппов пост, так как последний день, когда можно наесться всем, чего душа пожелает, приходится на 27 ноября - день памяти апостола Филиппа.

Что запрещено и что можно употреблять в пищу во время поста

Общие правила питания во время поста выглядят следующим образом. Конечно же, запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр.

Пост установлен для того, чтобы духовно и физически подготовить верующих людей к великому празднику – Рождеству Христову. Чтобы встретить этот светлый и радостный день с чистым сердцем, необходимо не только придерживаться диеты, но и молиться.

Рыба —один из самых важных продуктов, позволяющих построить сбалансированное питание во время поста. Важно знать, что в отношении, как это говорят в церковной традиции, "вкушения" рыбы действуют разные уставы, правила разной степени строгости и воздержания. Если следовать самому щадящему уставу, то рыбу можно есть во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

Рыба во время Рождественского поста разрешается также на великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг.

Со 2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.

Основные правила

Верующим, которые постятся регулярно, советуют начинать подготовку к посту заранее. Желательно за несколько дней до начала постепенно сокращать общее количество пищи, снижать употребление животного белка и увеличивать объем растительной пищи. В противном случае резкое изменение в питании может негативно сказаться на организме.

Для тех, кто решил поститься впервые, рекомендуется начать с кратковременных трехдневных постов и только после этого пробовать силы на более длительное время.

Устав питания на период поста меняется, поэтому нужно сверять рацион с церковным календарем. Точно можно сказать, что во все дни поста церковный типикон (богослужебный устав) предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов.

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