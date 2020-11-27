Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Для проведения антиинфляционной денежно-кредитной политики власти решили ввести условную валюту - молдавский лей. Таким образом, можно было остановить галопирующую инфляцию в начале 1990-х годов. До введения национальной валюты на территории независимой Молдовы были в обращении некоторое время советские рубли и молдавские купоны.
Данные Национального банка Молдовы (НБМ) показывают, что больше всего выпущенных в обращение банкнот приходится на купюры номиналом в один лей - 87,62 миллиона штук. На втором месте расположились 200-леевые банкноты - 66,99 миллиона штук. На третьем - купюра в 100 леев, которых в обращение выпустили 39,71 миллиона штук.
- Банкнота номиналом 1 лейBNM
- Банкнота номиналом 1 лейBNM
- Банкнота номиналом 10 леевBNM
- Банкнота номиналом 20 леевBNM
- Банкнота номиналом 50 леевBNM
- Банкнота номиналом 100 леевBNM
- Банкнота номиналом 200 леевBNM
- Банкнота номиналом 500 леевBNM
С момента введения в обращение национальной валюты и до настоящего времени молдавский "лев" претерпел незначительные изменения. Визуально он практически остался прежним, за исключением банкноты номиналом в 100 леев, которая в 2015 году изменилась в размерах и стала на несколько миллиметров больше.
В 2018 году Нацбанк республики решил ввести в обращение монеты номиналом в один, два, пять и 10 леев. С учетом ввода в обращение металлических денег вместо бумажных Нацбанк рассчитывал сэкономить минимум 300 миллионов леев.
Все четыре монеты объединяет стилизованное изображение разных частей герба Молдавского княжества на аверсе каждого денежного знака, а на фронтальной стороне выгравирована голова тура и добавлены отличительные символы. К примеру, на монете номиналом в 1 лей — стилизованный, с точки зрения геральдики, месяц. У новых денег разный размер и масса.
В разные годы Национальным банком Молдовы руководили Леонид Талмач, Дорин Драгугану, Сергей Чокля. С 30 ноября 2018 года председателем НБМ стал Октавиан Армашу.
К слову, евро ввели в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года - в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.
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