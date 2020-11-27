Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Для проведения антиинфляционной денежно-кредитной политики власти решили ввести условную валюту - молдавский лей. Таким образом, можно было остановить галопирующую инфляцию в начале 1990-х годов. До введения национальной валюты на территории независимой Молдовы были в обращении некоторое время советские рубли и молдавские купоны.

Данные Национального банка Молдовы (НБМ) показывают, что больше всего выпущенных в обращение банкнот приходится на купюры номиналом в один лей - 87,62 миллиона штук. На втором месте расположились 200-леевые банкноты - 66,99 миллиона штук. На третьем - купюра в 100 леев, которых в обращение выпустили 39,71 миллиона штук.

Банкнота номиналом 1 лей BNM

Банкнота номиналом 1 лей BNM

Банкнота номиналом 10 леев BNM

Банкнота номиналом 20 леев BNM

Банкнота номиналом 50 леев BNM

Банкнота номиналом 100 леев BNM

Банкнота номиналом 200 леев BNM

Банкнота номиналом 500 леев BNM 1 / 8 BNM Банкнота номиналом 1 лей

С момента введения в обращение национальной валюты и до настоящего времени молдавский "лев" претерпел незначительные изменения. Визуально он практически остался прежним, за исключением банкноты номиналом в 100 леев, которая в 2015 году изменилась в размерах и стала на несколько миллиметров больше.

В 2018 году Нацбанк республики решил ввести в обращение монеты номиналом в один, два, пять и 10 леев. С учетом ввода в обращение металлических денег вместо бумажных Нацбанк рассчитывал сэкономить минимум 300 миллионов леев.

Все четыре монеты объединяет стилизованное изображение разных частей герба Молдавского княжества на аверсе каждого денежного знака, а на фронтальной стороне выгравирована голова тура и добавлены отличительные символы. К примеру, на монете номиналом в 1 лей — стилизованный, с точки зрения геральдики, месяц. У новых денег разный размер и масса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев

В разные годы Национальным банком Молдовы руководили Леонид Талмач, Дорин Драгугану, Сергей Чокля. С 30 ноября 2018 года председателем НБМ стал Октавиан Армашу.

К слову, евро ввели в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года - в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.

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