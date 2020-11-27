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Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

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Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1b/32665225.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201127/32664628/zagadochnyy-moldavskiy-ley-molodoy-no-starshe-evro.html

Молдавскому национальному платежному средству исполняется 27 лет. Лей ввели в обращение 29 ноября 1993 года.

Для проведения антиинфляционной денежно-кредитной политики власти решили ввести условную валюту - молдавский лей. Таким образом, можно было остановить галопирующую инфляцию в начале 1990-х годов. До введения национальной валюты на территории независимой Молдовы были в обращении некоторое время советские рубли и молдавские купоны.

Данные Национального банка Молдовы (НБМ) показывают, что больше всего выпущенных в обращение банкнот приходится на купюры номиналом в один лей - 87,62 миллиона штук. На втором месте расположились 200-леевые банкноты - 66,99 миллиона штук. На третьем - купюра в 100 леев, которых в обращение выпустили 39,71 миллиона штук.

  • Банкнота номиналом 1 лей
    Банкнота номиналом 1 лей
    BNM
  • Банкнота номиналом 1 лей
    Банкнота номиналом 1 лей
    BNM
  • Банкнота номиналом 10 леев
    Банкнота номиналом 10 леев
    BNM
  • Банкнота номиналом 20 леев
    Банкнота номиналом 20 леев
    BNM
  • Банкнота номиналом 50 леев
    Банкнота номиналом 50 леев
    BNM
  • Банкнота номиналом 100 леев
    Банкнота номиналом 100 леев
    BNM
  • Банкнота номиналом 200 леев
    Банкнота номиналом 200 леев
    BNM
  • Банкнота номиналом 500 леев
    Банкнота номиналом 500 леев
    BNM
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BNM
Банкнота номиналом 1 лей

С момента введения в обращение национальной валюты и до настоящего времени молдавский "лев" претерпел незначительные изменения. Визуально он практически остался прежним, за исключением банкноты номиналом в 100 леев, которая в 2015 году изменилась в размерах и стала на несколько миллиметров больше.

Металлические молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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В 2018 году Нацбанк республики решил ввести в обращение монеты номиналом в один, два, пять и 10 леев. С учетом ввода в обращение металлических денег вместо бумажных Нацбанк рассчитывал сэкономить минимум 300 миллионов леев.

Все четыре монеты объединяет стилизованное изображение разных частей герба Молдавского княжества на аверсе каждого денежного знака, а на фронтальной стороне выгравирована голова тура и добавлены отличительные символы. К примеру, на монете номиналом в 1 лей — стилизованный, с точки зрения геральдики, месяц. У новых денег разный размер и масса.

Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев

В разные годы Национальным банком Молдовы руководили Леонид Талмач, Дорин Драгугану, Сергей Чокля. С 30 ноября 2018 года председателем НБМ стал Октавиан Армашу.

К слову, евро ввели в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года - в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.

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Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро


 
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