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С чего начинается Новогодняя сказка: молдавская версия

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Тема:
Утро с нами! (545)
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Новогодние обряды в Молдове
© Sputnik / Nicolai Kibich
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201128/16295919/novii-god-obreadi-moldova.html

Молдова не та страна, где есть горнолыжные курорты, зато есть удивительные традиции, приметы, поверья и фантастические зимние обряды. Подробности - в нашей инфографике.

Пока в других странах еще не задумывались, с чего начать мероприятия в честь Нового года, в Молдове стартовали с краж ворот. Это такой старый обряд.

По размаху зимние праздники в Молдове не сравнятся ни с какими другими торжествами. Подробности смотрите в инфографике. 

Зимы в Молдове "мягкие" - средняя температура воздуха колеблется от +2 до -10°С. Эта не та страна, где есть горнолыжные курорты: во-первых, рельеф местности не позволяет, а во-вторых – и снега вы можете не дождаться весь свой отпуск. Но скучать здесь нельзя даже в эпоху пандемии. Массовые гуляния, конечно же, отменяются в это непростое время, но не отменяется праздничное настроение.

В Молдове самые главные зимние праздники отмечают два раза: по новому стилю (25 декабря и 1 января), и по старому (7 и 14 января).

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Тема:
Утро с нами! (545)
Теги:
Новый год 2018, Республика Молдова


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