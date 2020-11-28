Квоты на трудоустройство иностранцев в России на 2021 год

Правительство России утвердило допустимую долю мигрантов в отдельных областях экономики на 2021 год.
Согласно одобренному российским кабмином документу, наиболее доступные виды деятельности для трудоустройства иностранных граждан по прежнему остаются строительство, ЖКХ и сфера обслуживания. Порядка половины от численности персонала можно взять на работу в овощеводстве, в лесном хозяйстве и деревоперерабатывающей отрасли. По всем этим категориям ситуация не изменилась с требованиями на текущий год, отмечает Sputnik Узбекистан.
Строже становится набирать сотрудников в сферах пассажирских и грузоперевозок.
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