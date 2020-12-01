"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Смотрите в инфографике Sputnik, сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в уходящем 2020 году.

Согласно данным Национального бюро статистики, с января по сентябрь 2020 года в Молдове были сданы в эксплуатацию 5008 жилых помещений (квартир и частных домов) общей площадью 397 тысяч квадратных метров, что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В городах в эксплуатацию сдали 4317 жилых помещений общей площадью 317,1 тысячи квадратных метров, или на 27,3% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

В сельской местности – 691 жилой дом общей площадью 79,9 тысячи квадратных метров, что на 6% больше, чем в прошлом году.

По региональному профилю сократилось количество сданных в эксплуатацию жилых помещений в Кишиневе (на 28,4%), в Гагаузии (на 29,4%), в центральных (на 4,2%) и южных районах (на 12,3%). А вот в северных районах страны количество сданного в эксплуатацию жилья выросло по сравнению с тем же периодом 2019-го более, чем на треть (на 35,6%)

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