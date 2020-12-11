Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР

Смотрите в инфографике Sputnik, как менялась ситуация с распространением коронавируса в государствах региона за две недели.

В ряде государств Ближнего зарубежья из-за эпидемической ситуации вводятся дополнительные ограничительные меры — ужесточаются требования к гражданам, объявляются локдауны, перекрываются границы.

К примеру, в Молдове с 30 ноября вновь действует чрезвычайное положение в здравоохранении, которое подразумевает, в частности:

запрет на деятельность ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке вне зависимости от их названия;

с 22.00 до 07.00 не разрешается обслуживание клиентов в ресторанах, барах, кафе, столовых;

во всех общественных местах необходимо обязательное ношение масок, соблюдение минимальной дистанции в один метр;

запрет на прогулки в общественных местах группами более трех человек;

нельзя выходить из дома лицам старше 63 лет без острой необходимости, за исключением: поездок по работе, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, походов за продуктами, обращений за медицинской помощью, которую нельзя откладывать; поездок по другим уважительным причинам, которые не могут быть отложены.

запрещено организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.

Молдова замыкает тройку лидеров по числу подтвержденных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Республика продолжает находиться в топе, хотя, согласно свежей статистике, уступила второе место Грузии. О том, как менялась ситуация за последние две недели – в инфографике Sputnik.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova