Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Сколько зарабатывают люди в нашей республике, а сколько получают на Украине и в Румынии, смотрите в инфографике Sputnik.

В Молдове средняя начисленная заработная плата сотрудника в сентябре 2020 года составила 7991,3 лея. Согласно статистике, по этому показателю республика отстает от Румынии, но опережает Украину.

Самые большие заработки в этих государствах у сотрудников IT-сектора. В Румынии такие специалисты получают 10 289 румынских леев (2561 доллар США по текущему курсу Нацбанка РМ), в Молдове – 18 337,3 лея (1061 доллар), а на Украине – 20 089 гривен (719 долларов).

Сколько зарабатывают учителя и врачи, насколько отличаются их зарплаты в этих странах региона, смотрите в инфографике Sputnik.

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