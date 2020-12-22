На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев

В Кишиневе проходит небывалая акция протеста: аграрии вывели тракторы на центральную площадь и к зданию законодательного форума.

Репортеры Sputnik Молдова выяснили, что это за трактора, какова их стоимость и насколько нова сельхозтехника, припаркованная на центральной площади столицы.

Следует отметить, что при создании этого материала мы общались с менеджерами по продажам нескольких магазинов сельхозтехники. По предоставленной там информации, большая часть тракторов на рынке принадлежит не фермерам, а банкам, учитывая, что машины были куплены в кредит.

Менеджеры по продажам отмечают: наличие у фермера дорогого трактора вовсе не означает, что у него процветающий бизнес.

Сами фермеры говорят, что молдавские аграрии, как правило, не располагают средствами, которых бы хватило на закупку мощных и высокопроизводительных тракторов.

Как говорится, что почем - в нашей инфографике.

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