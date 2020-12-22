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На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев

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  • На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев
  • На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев
  • На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев
  • На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев
  • На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев
  • На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев
  • На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев
© Sputnik
На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/15/32978475.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201222/32990869/na-kakikh-traktorakh-fermery-priekhali-protestovat-v-chisinau.html

В Кишиневе проходит небывалая акция протеста: аграрии вывели тракторы на центральную площадь и к зданию законодательного форума.

Репортеры Sputnik Молдова выяснили, что это за трактора, какова их стоимость и насколько нова сельхозтехника, припаркованная на центральной площади столицы.

Протест аграриев в Кишиневе 22 декабря 2020 года
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео - Новый протест фермеров в центре Кишинева

Следует отметить, что при создании этого материала мы общались с менеджерами по продажам нескольких магазинов сельхозтехники. По предоставленной там информации, большая часть тракторов на рынке принадлежит не фермерам, а банкам, учитывая, что машины были куплены в кредит.  

Менеджеры по продажам отмечают: наличие у фермера дорогого трактора вовсе не означает, что у него процветающий бизнес. 

Сами фермеры говорят, что молдавские аграрии, как правило, не располагают средствами, которых бы хватило на закупку мощных и высокопроизводительных тракторов.

Как говорится, что почем - в нашей инфографике.

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