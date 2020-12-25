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Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

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Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/18/33018994.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201225/33019122/vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-stol-v-etom-godu.html

Зимние праздники — одни из самых ожидаемых. Это период, когда хозяйки радуют членов семьи кулинарными изысками. Команда Sputnik Молдова подготовила небольшое меню и представила примерные цены праздничных блюд.

Праздничный ужин на семью из четверых человек будет стоить до 1500 леев в зависимости от меню и выбранных продуктов. Как и каждый год, столы некоторых хозяек не обойдутся без традиционного салата оливье, новогодней селедки под шубой и бутылки игристого вина.

На праздничном столе присутствуют также колбасы и сыры. Цены на эти продукты зависят от типа и производителя. Хозяйки привыкли подавать на стол соленую или копченую скумбрию, украшенную маслинами. Цена на них составляет около 80 леев за килограмм скумбрии и в среднем 30 леев за 500 граммов маслин.

Салат оливье готовят практически все, особенно к Новому году. Он может обойтись примерно в 150 леев.

Новогодняя иллюминация.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Еще один традиционный салат с селедкой к Новому году — "шуба". Это блюдо обойдется примерно в 80 леев. Для него понадобится соленая селедка, картофель, морковь, свекла, лук, майонез и отварные куриные яйца.

Желающие отведать побольше мяса на праздники, могут выбрать для стола шницель (отбивная) или стейк. За килограмм куриной грудинки придется заплатить 65 леев. Свинина дороже — 75 леев за килограмм.

На горячее молдавские хозяйки предпочитают подавать голубцы.

Коронное блюдо на Новый год — холодец. Его цена зависит от мяса, которое выбирается для приготовления. Если остановиться на домашнем петухе, то холодец обойдется в 150 леев.

Другие атрибуты праздничного настроения — мандарины и конфеты. Килограмм цитрусовых сейчас стоит порядка 20 леев, а за килограмм конфет придется заплатить примерно 120 леев.

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