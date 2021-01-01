Как долго выводится алкoголь из организма

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Узнайте благодаря инфографике Sputnik, как быстро выводится алкоголь из организма. А для того, чтобы узнать наверняка степень опьянения, используйте алкотестер.
Узнать, когда протрезвеет отдельно взятый человек, невозможно. Скорость выведения алкоголя из организма зависит от качества и количества выпитого алкоголя, особенностей тела и еще множества факторов. Чтобы наверняка определить скорость выветривания алкоголя и подстраховаться, ко времени в таблице нужно прибавить еще пару часов.
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