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Как долго выводится алкoголь из организма

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Как долго выводится алкoголь из организма
© Sputnik / Vadim Rusu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210101/33115217/Kak-dolgo-vyvoditsya-alkogol-iz-organizma.html

Узнайте благодаря инфографике Sputnik, как быстро выводится алкоголь из организма. А для того, чтобы узнать наверняка степень опьянения, используйте алкотестер.

Узнать, когда протрезвеет отдельно взятый человек, невозможно. Скорость выведения алкоголя из организма зависит от качества и количества выпитого алкоголя, особенностей тела и еще множества факторов. Чтобы наверняка определить скорость выветривания алкоголя и подстраховаться, ко времени в таблице нужно прибавить еще пару часов.

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Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма


 
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