Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Смотрите в инфографике Sputnik, какие страны входят в топ государств, на которые приходится порядка 60% от общего объема перечислений в Молдову.

С января по ноябрь 2020 года общий объем денежных переводов из-за рубежа через молдавские банки составил 1338,4 миллиона долларов.

Это на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Такие данные приводятся в ежемесячном отчете о социально-экономических изменениях, опубликованном на сайте Минэкономики.

"Рост основан на статистическом эффекте и обусловлен сокращением возможностей передачи денег по неофициальным каналам из-за распространения пандемии COVID-19 пандемия", – уточняется в отчете.

"В географической структуре денежных переводов преобладают трансферты из Израиля, Италии, Российской Федерации и Германии. На эти страны приходится 57,4% от общего объема поступлений", – подчеркивается в отчете.

В Минэкономике обращают внимание на снижение объема переводов из России. К примеру, если в январе - ноябре 2019-го доля трансфертов из этой страны составляла 21%, то за аналогичный период 2020 года – уже 14%. При этом увеличились поступления из Германии, Румынии, Франции, Италии, Великобритании и Турции.

По данным Нацбанка Молдовы, в ноябре 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 131,88 миллиона долларов США. Это на 30% больше, чем в заключительном осеннем месяце 2019-го.

"В ноябре 2020 года колебания обменных курсов валют, в которых были осуществлены денежные переводы, по отношению к доллару США способствовали увеличению трансфертов (пересчитанных в долларах США) из-за рубежа в пользу физических лиц на 7,6 процентных пункта при фактическом увеличении на 22,4 процентных пункта (исключая влияние обменного курса при пересчете переводов по курсу соответствующего периода предыдущего года)", – пояснили в Нацбанке.

Самой популярной валютой, в которой в Молдову пересылают деньги, по-прежнему остается евро (свыше 65,3% от общего объема переводов). Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

"На мой взгляд, реальный объем переводов не вырос, а даже немного снизился. Увеличился объем трансфертов через официальные каналы. Поясняю. За последние годы граждане Молдовы легальным путем переводили в республику порядка 1,2 миллиарда долларов, а продажа валюты физлицами достигала ежегодно 2,1 миллиарда", – отметил эксперт Вячеслав Ионицэ.

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Разница, как пояснил эксперт, объясняется тем, что "ежемесячно граждане Молдовы переводили домой порядка 100 миллионов долларов, а еще 75 миллионов поступали в страну неформальным путем - транспортными средствами, перевозились непосредственно работниками, передавались через родственников и друзей".

"Если проанализировать официальные поступления и реальный объем проданной гражданами Молдовы валюты, то можно заметить, что за последние три года, включая 2020-й, продажи валюты стабильны - на уровне 2,1 миллиарда долларов. В этом году выросли лишь официальные переводы, но не объем проданной валюты. То есть можем сказать, что внушительный рост трансфертов произошел только за счет снижения неофициальных поступлений", – пояснил эксперт.

Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Виорел Гырбу. По его словам, граждане продают меньше валюты, а также не спешат оставлять суммы в долларах и евро на депозитах в банках.

"Эти два фактора свидетельствуют о сокращении финансовых переводов от молдавских мигрантов из-за рубежа", – уточнил аналитик.

По его словам, усугубляет картину увеличение уровня бедности в республике.

"Экономика Молдовы во многом держится на перечислениях из-за границы. Именно они стимулируют потребление товаров и услуг в стране, увеличение объемов импорта. Сокращение этих транзакций приведет к большей бедности. В таких условиях дальнейшее развитие экономики видится проблематичным", – заявил Sputnik Гырбу.

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