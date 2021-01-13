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ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях

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ДТП на дорогах Молдовы 2020
© Sputnik / Vadim Rusu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210113/33220710/dtp-v-moldove-skolko-lyudey-pogiblo-v-avariyakh.html

Прошедший 2020-й запомнится жителям Молдовы как трагический год, так как некоторые из них потеряли близких и друзей в серьезных ДТП, произошедших на дорогах страны.

Согласно данным Национального инспектората общественной безопасности, с января по ноябрь 2020 года в стране произошло 1811 дорожно-транспортных происшествий. В сравнении с предыдущим годом наблюдается спад по всем категориям. В частности, сократилось число:

  • зарегистрированных аварий – на 22,77%;
  • погибших в ДТП – на 10,2%;
  • получивших травмы граждан – на 25,33%.

Всего в авариях погибли 220 граждан Молдовы. Согласно статистике, большинство жертв ДТП (49,77%) приходится на возрастную группу от 31 до 64 лет.

Дороги с повышенным риском ДТП:

  • трасса R6 Кишинев - Оргеев - Бельцы, где произошло 53 ДТП, в которых погибли 12 человек, а 68 пострадали;
  • дорога M5: граница с Украиной - Крива - Бельцы - Кишинев - Тирасполь - граница с Украиной, где зарегистрировано 27 аварий – 9 летальных исходов и 36 получивших ранения граждан;
  • трасса R1 Кишинев - Унгены - граница Румынии, где произошло 29 ДТП, в которых погибли 10 человек, а 25 пострадали.

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