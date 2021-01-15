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COVID-19 в Молдове и в других странах: кто в лидерах

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (348)
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Коронавирусная статистика: каковы позиции Молдовы в сравнении с другими странами
© Sputnik / Vadim Rusu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210115/33249317/COVID-19-v-Moldove-i-v-drugikh-stranakh-kto-v-liderakh.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, каковы позиции республики по коронавирусной статистике в сравнении с другими странами.

В Молдове по состоянию на 10 января зафиксировано 43 003 случая заражения коронавирусом на миллион человек.

"Если сравнивать с другими странами, то мы остаемся на довольной высокой позиции. Сохраняется практически та же тенденция, что и раньше", – уточнила исполняющий обязанности министра здравоохранения, труда и соцзащиты, госсекретарь Татьяна Затык.

По этому показателю Молдова опережает даже соседние Румынию и Украину, а также Россию. А вот в лидерах "антирейтинга", согласно данным молдавского Минздрава, - Андорра, Черногория и Чехия.

Уровень смертности в Молдове в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом всех 3139 летальных исходов на 10 января, составил 2,1%.

"Продолжаем удерживать ту же позицию в сравнении с другими государствами – 2,1%. В сравнении с Эстонией, Норвегией, Дании, Республикой Беларусь, где этот показатель ниже 1%. Однако этот уровень ниже, чем в Болгарии, Греции, Италии, Венгрии, Бельгии, Великобритании", – уточнила Затык.

На утро 15 января общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 151 687.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (348)

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