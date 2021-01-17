10:31 17 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.00
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Инфографика

Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Получить короткую ссылку
01
Новости
Все новости
Все новости
Как изменились цены в Молдове 2020
© Sputnik / Moldova
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/0f/33264303.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210117/33265779/tseny-v-moldove-chto-podorozhalo-a-chto-podeshevelo.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как в республике изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

По данным Национального бюро статистики, в декабре 2020-го годовая инфляция в Молдове составила 0,39%, в том числе на продовольственные товары 1,66%, непродовольственные товары (-0,49%), услуги (-0,30%).

"Cредние потребительские цены в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года выросли на 0,32% (для информации: в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019-го цены выросли на 0,86%)", – отметили в структуре.

В сравнении с первым месяцем зимы 2019 года больше всего в цене взлетели растительное масло и яйца – на 18,81% и 12,25% соответственно, а хлеб – на 3,54%. В целом за год за природный газ и электроэнергию стали платить меньше на 12,09% и 8,18% соответственно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Прогнозы на 2021 год: взлетят ли цены на продукты, топливо и коммуналку
Глава АО "Молдовагаз" ответил на критику о завышенных закупочных ценах на газ


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика
Внеземная красота: российский космонавт снял северное сияние
Видео - Внеземная красота: северное сияние с борта МКС
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться