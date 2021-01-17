Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как в республике изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

По данным Национального бюро статистики, в декабре 2020-го годовая инфляция в Молдове составила 0,39%, в том числе на продовольственные товары 1,66%, непродовольственные товары (-0,49%), услуги (-0,30%).

"Cредние потребительские цены в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года выросли на 0,32% (для информации: в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019-го цены выросли на 0,86%)", – отметили в структуре.

В сравнении с первым месяцем зимы 2019 года больше всего в цене взлетели растительное масло и яйца – на 18,81% и 12,25% соответственно, а хлеб – на 3,54%. В целом за год за природный газ и электроэнергию стали платить меньше на 12,09% и 8,18% соответственно.

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