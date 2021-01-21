COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Согласно статистике, в республике зафиксировано 43 936 случав заражения коронавирусом на миллион человек. По этому показателю республика опережает Италию, Румынию, Украину и Россию. При этом Молдова значительно отстает от Андорры, Черногории и Чехии.

"Мы сохраняем те же позиции – находимся на 26-м месте в европейском регионе", – уточнила исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и соцзащиты, госсекретарь Татьяна Затык.

Смертность на миллион населения в республике составила 934. Это больше, чем в Румынии, Германии, Украине и России. В лидерах антирейтинга – Бельгия, Словения и Италия.

"Уровень смертности в Молдове составил 2,1%. Этот показатель сохраняется, и мы находимся посередине", – добавила Затык.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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