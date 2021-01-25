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Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

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Динамика денежных переводов в Молдову.
© Sputnik / Vadim Rusu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210125/33374086/skolko-deneg-postupilo-v-moldovu-iz-za-granitsy.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как менялась динамика банковских денежных трансфертов в республику в пользу физических лиц на протяжении 2019-2020 годов.

С января по декабрь 2020 года общий объем денежных переводов из-за рубежа через молдавские банки составил 1486,74 миллиона долларов.

Это, согласно предварительным данным Национального банка, на 21,6% больше, чем в 2019-м.  

В декабре 2020-го объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 147,84 миллиона долларов США. Это на 36,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

В топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег, входят Израиль, Италия, Россия, Великобритания и Германия.

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Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы


 
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