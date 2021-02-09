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Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

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ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
© Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210209/33554222/TOP-30-Vo-skolko-kazne-oboydetsya-soderzhanie-politicheskikh-partiy-v-2021-godu.html

В 2021 году финансирование из бюджета будут получать 30 политических партий. Больше всего средств, конечно, достанется парламентским формированиям – от 700 до 250 тысяч леев ежемесячно.

Партиям масштабом поменьше придется довольствоваться куда более скромными суммами – от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен леев в месяц.

В соответствии с утвержденным госбюджетом, на финансирование политических партий в 2021 году будет выделено 34,15 миллионов леев. Недавно Центральная избирательная комиссия утвердила конечный список партий-получателей, а также размеры выплат, им причитающиеся.

С 2016 года в Молдове, помимо выборов и всевозможных социологических исследований, есть еще один объективный показатель отношения к той или иной политической партии. Это размер субвенций из государственного бюджета. Он пересматривается Центральной избирательной комиссией ежегодно, исходя из суммы, выделенной госбюджетом на финансирование партий и результата формирований на парламентских, президентских и всеобщих местных выборах.

Бюллетень для голосования на президентских выборах
© Sputnik / Mihai Caraus
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На протяжении последних пяти лет из государственного бюджета на эти цели выделяются 35-40 миллионов леев.

Сумма распределяется следующим образом: 30% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах, еще 30% – пропорционально результатам на всеобщих местных выборах, 15% – исходя из результатов президентских выборов, еще 7,5% – по числу женщин, избранных в ходе парламентских выборов, другие 7,5% – по числу женщин, избранных на местных выборах, 5% – по числу молодых людей, избранных в ходе парламентских выборов, такие же 5% – по числу молодых людей, избранных на местных выборах.

В 2021 году суммы, выплачиваемые ежемесячно за каждый голос, а также за избранных женщин и молодых людей следующие:

  • Голос на парламентских выборах 24 февраля 2019 года принесет партии 0,3131 лея;
  • Голос на всеобщих местных выборах 2019 года – 0,2943 лея;
  • Голос на президентских выборах 2020 года – 0,4696 лея;
  • Каждая женщина, избранная в парламент на выборах 24 февраля 2019 года – 8 209,25 лея;
  • Каждая женщина, избранная в местные органы власти на всеобщих местных выборах 2019 года – 51,81 лея;
  • Каждый молодой человек, избранный в парламент на выборах 24 февраля 2019 года – 10 945,67 лея;
  • Каждый молодой человек, избранный в местные органы власти на всеобщих местных выборах в 2019 году – 84,24 лея.

Указанные суммы умножаются на результат партии на тех или иных выборах, затем полученные суммы складываются, в результате получается размер ежемесячной выплаты.

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Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году


 
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