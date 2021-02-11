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Достижения Раду Албота на турнирах Большого шлема

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Раду Албот
© Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210211/33585240/dostizheniya-radu-albota.html

Лидер молдавского тенниса Раду Албот (85-е место рейтинга АТР) впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open. Как он до этого выступал на турнирах Большого шлема и чего добивался в спорте – в инфографике Sputnik.

После травмы в 2020-м, которая вынудила отечественного спортсмена пропустить Открытый чемпионат Австралии по теннису, после прошлогоднего перерыва, связанного с отменой множества турниров из-за пандемии, после двух поражений на старте двух соревнований в начале 2021 года Раду Албот уже сейчас добился лучшего результата в карьере в одиночном разряде на Australian Open – вышел в третий круг, где его оппонентом будет 24-й сеяный норвежец Каспер Рууд (28-я строчка рейтинга АТР), хотя фаворитом, особенно в стартовой встрече, Албот не считался.

Раду Албот
© Sputnik / Miroslav Rotari
Раду Албот впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open
Букмекеры в первом раунде с огромным отрывом отдавали предпочтение испанцу Роберто Баутисте Агуту – 13 к 1. Что на самом деле неудивительно, учитывая его 12-й номер посева в Австралии и 13-ю позицию в рейтинге АТР.

Но ситуация на корте была диаметрально противоположной той, что рисовала предматчевая статистика. Албот уступил на тай-брейке в первом сете (1:7) и больше не проиграл ни одного на Открытом чемпионате Австралии. Это привело к двум победам в одиночном разряде (счет с испанцем – 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5); вторым превзойден хозяин кортов Кристофер О'Коннелл - 6:2, 7:5, 7:6 (10:8) и одной победе – в паре с британцем Даниэлем Эвансом (6:2, 6:3).

И если в паре Албот добирался даже до полуфинала турнира Большого шлема (в 2018-м на US Open), то в одиночном разряде никогда дальше третьего круга не проходил. Да и этот результат последний раз покорялся ему лишь в 2018-м (на Уимблдоне, впервые в третий раунд он вышел в 2017-м на US Open).

Как играл лидер молдавского тенниса на турнирах Большого шлема – в инфографике Sputnik.

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