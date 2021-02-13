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Школы в Молдове: цифры и факты

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Sputnik Молдова
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Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какова ситуация наблюдается в учебных завдения республики – как изменилось число школьников и учителей за несколько лет.

По данным Национального бюро статистики, в 2020/21 учебном году в Молдове насчитывалось 106 начальных школ, 787 гимназий, 338 лицеев и 10 школ для детей с недостатками умственного или физического развития. Из 1241 общеобразовательного учреждения начального и среднего уровня 98,1% относятся к государственному сектору, а 74,5% работают в сельской местности.

На начало учебного года 2020-21 в этих учебных заведениях насчитывалось 334,4 учащихся, что на 0,4% больше в сравнении с предыдущим годом. 

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