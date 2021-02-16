Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какой вид общественного транспорта предпочитают в Молдове, а также узнайте о том, как изменились пассажирские перевозки за 2020 год.

В 2020 году предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта перевезено 55,6 миллиона пассажиров, что на 46,1% меньше по сравнению с 2019-м. По данным Национального бюро статистики республики, пассажирооборот сократился на 59,2%.

На автомобильный пассажирский транспорт по-прежнему приходится значительное большинство – 97,6% от общего объема перевозок, на железнодорожный – 1,3%, на воздушный – 0,7%, а на речной – порядка 0,4%.

"По сравнению с 2019 годом пассажирские авиаперевозки снизились на 75,6%, автомобильные – на 45,8%, железнодорожные – на 38,0%. В то же время рост зарегистрирован по речному пассажирскому транспорту (+56,1%), который, имея незначительную долю в структуре числа перевезенных пассажиров, не повлиял на общую тенденцию", – отметили в Нацбюро статистики.

Как отметили в структуре, представленная информация отражает влияние последствий пандемии COVID-19 на транспортную деятельность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova