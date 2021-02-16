14:10 16 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.40
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Инфографика

Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Получить короткую ссылку
121 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/10/33651445.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210216/33651561/chislo-passazhirov-obschestvennogo-transporta-v-moldove-rezko-upalo.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какой вид общественного транспорта предпочитают в Молдове, а также узнайте о том, как изменились пассажирские перевозки за 2020 год.

В 2020 году предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта перевезено 55,6 миллиона пассажиров, что на 46,1% меньше по сравнению с 2019-м. По данным Национального бюро статистики республики, пассажирооборот сократился на 59,2%.

Железная дорога Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Судьба "Железной дороги Молдовы": что заявили в руководстве госпредприятия

На автомобильный пассажирский транспорт по-прежнему приходится значительное большинство – 97,6% от общего объема перевозок, на железнодорожный – 1,3%, на воздушный – 0,7%, а на речной – порядка 0,4%.

"По сравнению с 2019 годом пассажирские авиаперевозки снизились на 75,6%, автомобильные – на 45,8%, железнодорожные – на 38,0%. В то же время рост зарегистрирован по речному пассажирскому транспорту (+56,1%), который, имея незначительную долю в структуре числа перевезенных пассажиров, не повлиял на общую тенденцию", – отметили в Нацбюро статистики.

Как отметили в структуре, представленная информация отражает влияние последствий пандемии COVID-19 на транспортную деятельность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

На улицах Кишинева появится необычный транспорт: для кого он предназначен
В Кишиневе начнут тестировать систему электронной оплаты проезда в транспорте
Янков: какой транспорт безопаснее для того, чтобы не заразиться COVID-19


Еще инфографика

  • Работа учреждений начального и общего среднего образования в Молдове 2020/21.
    Последнее обновление: 09:23 13.02.2021
    09:23 13.02.2021

    Школы в Молдове: цифры и факты

    Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какая ситуация наблюдается в учебных заведениях республики – как изменилось число школьников и учителей.

    426
  • Раду Албот
    Последнее обновление: 14:21 11.02.2021
    14:21 11.02.2021

    Топ спортивных достижений Раду Албота

    Лидер молдавского тенниса Раду Албот (85-е место рейтинга АТР) впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open. Как он до этого выступал на турнирах Большого шлема и чего добивался в спорте – в инфографике Sputnik.

    155
  • ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
    Последнее обновление: 19:34 09.02.2021
    19:34 09.02.2021

    Дотации из казны политсилам в 2021 году

    В 2021 году финансирование из бюджета будут получать 30 политических партий. Больше всего средств, конечно, достанется парламентским формированиям – от 700 до 250 тысяч леев ежемесячно.

    193
  • Церковный православный календарь
    Последнее обновление: 11:21 07.02.2021
    11:21 07.02.2021

    Православный календарь на 2021 год

    Смотрите в инфографике Sputnik, на какие числа в 2021 году выпадают главные православные праздники и строгие посты.

    885

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Девушка на Никольской улице в Москве.
Фото: А снег идет – сильные снегопады в разных странах
США просчитались: Новак заявил, что “Северный поток - 2” почти готов
Видео: США просчитались: Новак заявил, что "Северный поток - 2" почти готов
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться