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Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020

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Урожайная статистика Молдовы
© Sputnik / Vadin Rusu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210219/33693598/selskokhozyaystvennye-poteri-moldovy-urozhay-2020.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какой урожай собрали в республике в 2020 году: по всем категориям – спад.

Валовая продукция агросектора в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения) в 2020 годy, по предварительным данным, снизилась на 27,1% в сравнении с 2019-м. Такие данные приводит Национальное бюро статистики Молдовы.

Спад обусловлен снижением количества продукции растениеводства на 35,9%, а это привело к уменьшению общего индекса продукции сельского хозяйства на 26,1% и продукции животноводства – на 3,8% (-1%).

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Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020


 
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