Календарь постов на 2021: основные правила

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, на какие даты выпадают посты 2021 году с указанием и кратким описанием многодневных и однодневных постов и сплошных седмиц.

Посты – это установившаяся для многих религий традиция ритуального воздержания от питья и пищи, полного или частичного, всей, либо же только определенной.

И православие, разумеется, практикует все это тоже. От обычной диеты с целью оздоровиться и похудеть эта традиция далека – не подкрепленный духовными практиками пост с точки зрения веры ничего не значит, ведь только усмирение плоти является по замыслу христианства наикратчайшим путем воссоединения с Богом.

Истинно верующие помимо телесного поста повсеместно практикуют и пост духовный – ограничивающий удовольствия и внешние впечатления, оставляющий нас наедине с молитвами и изучением религиозных догм.

Многодневные посты

Великий пост — самый строгий из всех многодневных постов. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. Многодневный пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году выпадает на 2 мая.

Петров пост – летний многодневный пост, установленный в честь памяти двух апостолов – Петра и Павла. Его продолжительность каждый год разная и зависит от даты празднования Пасхи. Так, пост может длиться от 8 до 42 дней. В этом году Петров пост начнется 28 июня и будет длиться до 11 июля.

Успенский пост также входит в число летних многодневных постов. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Этот пост длится 14 дней, а его дата не меняется – ежегодно он начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Его цель – духовное очищение человека и подготовка к празднику Рождества Христова.

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, на какие даты выпадают остальные посты в 2021 году.

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