Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какова структура внешней торговли республики в 2020 году, а также, кто входит в число основных партнеров страны.

В 2020 году экспорт товаров Молдовы достиг отметки в 2485,2 миллиона долларов США, что на 10,6% меньше по сравнению с 2019-м. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

Поставки за рубеж товаров отечественного производства уменьшились на 4,6%. Сокращение отправки продукции местного производства способствовало снижению общего объема экспорта на 3,3%. Реэкспорт иностранных товаров снизился на 25,8%. Удельный вес иностранных товаров, реэкспортированных после их существенной переработки составил 16,8% от общего объема экспорта, а классический реэкспорт иностранных товаров – 6,5%. Уменьшение реэкспорта товаров привело к сокращению общего объема отправки товаров на 7,3%.

Почти две трети поставок пришлось на страны Евросоюза, на втором месте – государства СНГ.

В структуре экспорта лидируют машины и оборудование для транспорта (22,8%), а также продукты питания и живой скот (21,2%).

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В условиях пандемии импорт сократился на 7,3% и составил 5415,7 миллиона долларов. Почти половина этого объема – товары из ЕС.

Главной статьей импорта были машины и оборудование для транспорта с долей в 26,2%. На втором месте – промышленные материалы (19,7%), на третьем – химическая продукция (15,1%).

Основными торговыми партнерами Молдовы являются Китай, Румыния, Россия, Украина и Германия.

Аналитик Роман Киркэ в комментарии Sputnik Молдова заявил, что экономический спад 2020 года вызван в первую очередь снижением экспорта в республике.

"Наблюдается снижение экспорта примерно на 10%, что подтверждает источники спада экономики на 8% в 2020-м", – отметил эксперт.

В апреле, когда ввели жесткие ограничения на передвижения из-за COVID-19 и действовал режим самоизоляции, произошло самое резкое сокращение экспорта.

"С августа наблюдается восстановление экспорта до уровня 2019 года. Основным источником снижения стало сокращение реэкспорта из-за карантина в странах региона", – отметил Киркэ.

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По мнению экономического эксперта, в 2021 году экспорт будет расти. По его словам, это может произойти в основном за счет эффекта восстановления экономики и в меньшей степени за счет инвестиций или расширения производственных мощностей.

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