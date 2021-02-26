Регионы в Молдове, которые наиболее пострадали от COVID-19

Согласно официальным данным, Кишинев лидирует в антирейтинге по количеству случаев COVID-19 среди административно-территориальных единиц Молдовы. В столице с начала пандемии зарегистрировано свыше 78 тысяч эпизодов инфицирования. Такие данные приводятся на платформе, посвященной статистике коронавируса, размещенной на сайте Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны. При этом в районах Басарабяска, Вулканешты и Дубоссары этот показатель не достиг предела и в тысячу случаев.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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