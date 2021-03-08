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8 Марта: весеннее волшебство и море цветов

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8 Марта
© Sputnik / Nicolai Kibich
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210308/33878477/8-Marta-vesenneye-volshebstvo-i-more-tsvetov.html

Международный женский день — это народный праздник. В инфографике Sputnik приводятся факты, подтверждающие это.

Весна идет, весне дорогу! Именно 8 Марта — самый волшебный праздник года. Неслучайно в этот день всем женщинам хочется немножечко волшебства, а еще — любви и обожания.

Давайте порадуем друг друга, создадим хорошее настроение, преподнесем милые подарки, цветы — и пусть 8 Марта станет незабываемым!  

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