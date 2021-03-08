8 Марта: весеннее волшебство и море цветов

Международный женский день — это народный праздник. В инфографике Sputnik приводятся факты, подтверждающие это.

Весна идет, весне дорогу! Именно 8 Марта — самый волшебный праздник года. Неслучайно в этот день всем женщинам хочется немножечко волшебства, а еще — любви и обожания.

Давайте порадуем друг друга, создадим хорошее настроение, преподнесем милые подарки, цветы — и пусть 8 Марта станет незабываемым!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova