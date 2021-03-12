У кого в Молдове больше всего машин

В Молдове зарегистрировано 1 077 922 транспортных средства. Такие данные приводит Агентство государственных услуг на 1 февраля.
Больше всего машин насчитывается у жителей Кишинева – почти 318 тысяч. В топ-5 попали Бельцы, АТО Гагаузия, Оргеевский и Яловенский районы.
Из общего числа транспортных средств, зарегистрированных в стране, большая часть приходится на легковые автомобили.
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что, хотя число автомобилей менее чем за 15 лет увеличилось вдвое, протяженность дорог и улиц осталась практически такой же, как и 50 лет назад. По его словам, в результате количество автомобилей на километр дорог увеличилось в 24 раза за последние 50 лет – с трех машин на километр дороги в 1970 году до более 73 авто в 2020 году.
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