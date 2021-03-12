08:13 12 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Инфографика

У кого в Молдове больше всего машин

Получить короткую ссылку
121 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/0a/33931345.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210312/33952743/U-kogo-v-Moldove-bolshe-vsego-mashin.html

По данным Агентства государственных услуг, в Госрегистре транспорта зарегистрировано более миллиона машин. Смотрите в инфографике Sputnik, в каких административно-территориальных единицах страны насчитывается больше всего авто.

В Молдове зарегистрировано 1 077 922 транспортных средства. Такие данные приводит Агентство государственных услуг на 1 февраля.

Больше всего машин насчитывается у жителей Кишинева – почти 318 тысяч. В топ-5 попали Бельцы, АТО Гагаузия, Оргеевский и Яловенский районы.

Из общего числа транспортных средств, зарегистрированных в стране, большая часть приходится на легковые автомобили.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что, хотя число автомобилей менее чем за 15 лет увеличилось вдвое, протяженность дорог и улиц осталась практически такой же, как и 50 лет назад. По его словам, в результате количество автомобилей на километр дорог увеличилось в 24 раза за последние 50 лет – с трех машин на километр дороги в 1970 году до более 73 авто в 2020 году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дорогие покупки: что жители Молдовы продолжают приобретать вопреки кризису


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
Гаспарян предсказал реакцию Санду
Видео: Гаспарян предсказал реакцию Санду
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться