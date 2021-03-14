"Познается в сравнении": рассмотрим характеристики известных вакцин от COVID-19

Сразу после объявления COVID-19 пандемией, ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок, в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом. В разработках участвуют самые разные организации – от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп.
Темпы разработки вакцины от COVID-19 беспрецедентны. Как правило, это дорогостоящий, сложный и длительный процесс, требующий многомиллионных инвестиций и многих лет испытаний для подтверждения того, что вакцина безопасна и эффективна. Обычно для выпуска новых вакцин на рынок требуется 10-15 лет, сейчас же компании планируют сократить этот срок до года-полутора.
Список вакцин, которые проходят оценку ВОЗ, включает 15 препаратов из России, Китая, США, Великобритании, Индии и Южной Кореи.
В инфографике наших коллег из РИА Новости сравниваются характеристики следующих зарегистрированных и перспективных вакцин против COVID-19:
- "Спутник V" (Россия)
- AstraZeneca (Великобритания, Швеция)
- CanSino (Китай)
- Johnson& Johnson (США)
- Moderna (США)
- Novavax (США)
- Pfizer (США, Германия)
- Sinopharm (Китай)
- Sinovac (Китай)
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