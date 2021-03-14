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"Познается в сравнении": рассмотрим характеристики известных вакцин от COVID-19

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  • Вакцины от COVID-19: сравнение характеристик
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  • Вакцины от COVID-19: сравнение безопасности
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  • Вакцины от COVID-19: сравнение стоимости одной дозы
  • Вакцины от COVID-19: сравнение продолжительности защиты
© РИА Новости
Вакцины от COVID-19: сравнение характеристик
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210314/33961097/kharakteristiki-samykh-izvestnykh-vaktsin-ot-covid-19.html

Сравнение эффективности, безопасности и доступности девяти вакцин против коронавируса, над которыми работают ученые в разных странах.

Сразу после объявления COVID-19 пандемией, ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок, в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом. В разработках участвуют самые разные организации – от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп.

Медработник
© Sputnik / Mihai Caraus
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Темпы разработки вакцины от COVID-19 беспрецедентны. Как правило, это дорогостоящий, сложный и длительный процесс, требующий многомиллионных инвестиций и многих лет испытаний для подтверждения того, что вакцина безопасна и эффективна. Обычно для выпуска новых вакцин на рынок требуется 10-15 лет, сейчас же компании планируют сократить этот срок до года-полутора.

Список вакцин, которые проходят оценку ВОЗ, включает 15 препаратов из России, Китая, США, Великобритании, Индии и Южной Кореи.

В инфографике наших коллег из РИА Новости сравниваются характеристики следующих зарегистрированных и перспективных вакцин против COVID-19:

  • "Спутник V" (Россия)
  • AstraZeneca (Великобритания, Швеция)
  • CanSino (Китай)
  • Johnson& Johnson (США)
  • Moderna (США)
  • Novavax (США)
  • Pfizer (США, Германия)
  • Sinopharm (Китай)
  • Sinovac (Китай)

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