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Великий пост в 2021 году: как питаться каждый день

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Великий пост 2021
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Sputnik Молдова
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Пост – это полное или частичное воздержание от некоторых продуктов питания и напитков в течение установленного времени. Но не нужно забывать, что воздержание в пище должно сопровождаться и духовным смирением.

Великий пост у православных в 2021 году продлится с 15 марта до 1 мая.

Великий пост – это главный в христианстве период воздержания. Он длится семь недель, во время которых верующему не только нельзя питаться скоромной пищей, но и следует воздерживаться от употребления алкоголя и табака, а также различного рода увеселений.

Календарь постов и трапез на 2021 год
© Sputnik
Календарь постов на 2021: основные правила

Цель поста – подготовка к Пасхе. Верующий человек должен встретить главный праздник, совершив духовное самоочищение. Поэтому Великий пост, несмотря на всю строгость, считается христианами самым радостным периодом в году. Не зря некоторые святые называли его временем для молитвы и размышлений о Боге.

Пост перед Пасхой был известен еще у первых христиан. Но тогда он был никак не регламентирован и каждая община сама решала, какова будет его продолжительность и строгость. Примерно в IV веке сроки поста увеличились и верующие стали поститься сорок дней. После чего следовала Страстная неделя, когда Церковь вспоминала последние дни земной жизни Спасителя.

В конце IV известные богословы того времени писали, что сорок дней посвящены человеку, чтобы он смог духовно преобразиться. И после них он достойно встречает Страстную неделю. Тем самым, с точки зрения церковного устава, Страстная седмица не является Великим постом. Хотя с точки зрения запретов она самая строгая.

Какие продукты можно есть в пост и полный календарь питания – в инфографике Sputnik.

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