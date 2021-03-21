Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какие основные ограничения и запреты из-за COVID-19 уже вступили в силу в республике, а какие только на подходе.

В связи с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса в стране власти решили ужесточить меры по недопущению распространения COVID-19. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 19 марта приняла решение ужесточить ряд мер.

Общие ограничения для физлиц

Согласно постановлению комиссии, вводятся общие ограничительные меры для физических лиц, которые применяются в период действия чрезвычайного положения в здравоохранении на национальном уровне.

Запрещено находиться:

в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи) группами более трех человек, за исключением членов семьи;

лицам старше 63 лет вне дома и в общественных местах без острой необходимости, за исключением служебных дел, когда работа не может быть осуществлена дистанционно; покупок продовольственных товаров; медицинской помощи, которую нельзя отложить; других уважительных причин, которые нельзя отложить;

несовершеннолетним на детской площадке без родителей / законных опекунов. Люди, находящиеся на детской площадке, должны соблюдать меры общественного здравоохранения;

людям в зонах отдыха группами более трех человек, за исключением членов семьи.

Какие меры обязательны к выполнению

Согласно постановлению комиссии, необходимо носить защитные маски во всех общественных местах (открытых и закрытых), в том числе в общественном транспорте. При этом маска должна покрывать и рот, и нос.

Также нужно в обязательном порядке соблюдать физическое расстояние между людьми не менее одного метра, за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми, или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте.

Необходимо соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

"Нужно соблюдать под собственную ответственность режим самоизоляции человеку, в отношении которого установлен соответствующий режим. Физические лица, находящиеся на территории или в учреждениях с карантинным режимом, должны соблюдать меры, введенные властями. Каждый обязан следить за состоянием здоровья, вовремя обращаться к семейному врачу или в медицинское учреждение при появлении первых симптомов, специфичных для COVID-19", – указано в тексте документа.

Павлова: когда закончится пандемия коронавируса - прогноз>>>

Запреты для отдельных видов деятельности

Согласно постановлению комиссии, устанавливаются запреты и ограничения для следующих видов деятельности:

запрещена деятельность ночных клубов, связанная с работой дискотек, включенных в код CAEM 56.30, и танцполов, включенных в код CAEM 93.29, независимо от названия компании (например: диско-бар, ночной клуб, караоке, ночной клуб, дискотека, клуб и др.);

нельзя проводить обслуживание клиентов в заведениях общественного питания (например, в ресторанах, барах, столовых, кафе), а также на предприятиях общественного питания, расположенных в точках продажи нефтепродуктов, в аэропортах, международных портах и ​​на международных пунктах пересечения границы в период с 20.00 до 07.00, за исключением продажи продуктов питания с собой и доставки предприятиями общественного питания любого типа. Однако запрещено их употребление на территории или внутри заведения;

запрещено организовывать и проводить в заведениях общественного питания праздничные мероприятия, свадьбы, крестины, юбилеи и другие торжества;

нельзя организовывать и проводить с присутствием людей научные конференции, собрания и массовые профессиональные собрания, олимпиады, спортивные соревнования;

запрещено организовывать и проводить в закрытых и открытых пространствах выставки, фестивали, специализированные сельскохозяйственные ярмарки, торговые мероприятия;

в помещении нельзя проводить мероприятия в присутствии зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры;

устанавливается график работы агропродовольственных и непродовольственных рынков – с 07.00 до 15.00;

торговые центры и специализированные торговые точки будут работать до 18.00.

"Органы центрального публичного управления, органы местного публичного управления, все юридические лица публичного и частного права, зарегистрированные в Молдове, независимо от типа собственности и организационно-правовой формы, должны обеспечить в управляемых ими помещениях, закрытых (для общего пользования) и открытых (предполагающих взаимодействие лиц), строгое соблюдение ряда мер", – отмечено в тексте постановления.

COVID-19 в Молдове и в мире: в каких государствах ситуация еще сложнее>>>

Так, необходимо соблюдать: социальную дистанцию между людьми не менее одного метра, за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми, или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте; правила гигиены рук и респираторной гигиены; режим самоизоляции человеку, в отношении которого установлен соответствующий режим; режим самоизоляции юридическим лицам, в отношении которых установлен соответствующий режим; обязательно носить защитную маску во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте (маска должна закрывать и рот, и нос); постоянно проводить мониторинг числа посетителей и недопущения скопления людей.

Что надо знать работодателям и их подчиненным

Руководители государственных и частных структур, как сказано в тексте постановления комиссии, должны обеспечить особый режим работы, выводя в офис персонал, строго необходимый для обеспечения работоспособности заведения, а также работников, деятельность которых требует обязательного физического присутствия. Сотрудникам, чья работа может проводиться дистанционно, должны обеспечить соответствующие условия.

Санду призвала ускорить дискуссии с производителями по закупке вакцины от COVID>>>

"Министерства, Госканцелярия и другие центральные административные органы, подчиняющиеся правительству, а также организационные структуры в пределах их полномочий данных ведомств (подчиненные административные органы, включая децентрализованные и подведомственные государственные службы, а также публичные учреждения, государственные предприятия и коммерческие общества с полностью или преимущественно публичным капиталом, в которых министерство, Государственная канцелярия или другой центральный административный орган выступает в качестве учредителя) должны организовать работу по специальному графику – с 07.30 до 16.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 12.30, с последующим пересмотром в зависимости от эпидемиологической ситуации", – уточняется в документе.

Новые правила с 23 марта

Начиная с 23 марта 2021 года устанавливаются меры профилактики при пересечении государственной границы по направлению въезда в Молдову.

"Устанавливается на период действия ЧП в здравоохранении обязательство предъявлять при пересечении государственной границы в направлении въезда в Молдову отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезда на территорию республики (для тех, кто путешествует на личном авто)", – сказано в тексте постановления комиссии.

При этом подтверждающий документ должен быть оформлен на одном из перечисленных языков: румынском, английском, французском или русском.

"Лица, пересекающие государственную границу по направлению въезда в Молдову и не предоставившие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, должны заполнить эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию о собственной ответственности за соблюдение режима 14-дневной самоизоляции в определенном месте. За детей до 14 лет эпидкарту и декларацию о собственной ответственности заполняет и подписывает законный представитель или сопровождающий", – отмечено в постановлении.

Кантаржи: жертв COVID-19 в Молдове на 50% больше, чем по статистике>>>

Кого это не касается?

Правда, есть и исключения. Не должны предъявлять результаты теста и уходить на карантин следующие категории лиц, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или температуры:

дети в возрасте до 5 лет;

водители и обслуживающий персонал грузовых и пассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажей и обслуживающего персонала самолетов/судов, а также бригад и персонала по обслуживанию железнодорожных составов;

лица, путешествующие по медицинским или по гуманитарным причинам, в том числе сопровождающие при необходимости (с предъявлением подтверждающих документов);

учащиеся и студенты, которые ежедневно ездят учиться в образовательные учреждения на территории соседних государств или на территории Молдовы с представлением подтверждающих документов;

трансграничные работники, въезжающие в Молдову из Румынии или Украины, а также граждане РМ, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;

обладатели дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов и другие лица, приравненные к ним, а также обладатели проездных документов Laissez-Passer, выданных ООН, включая членов семей сотрудников дипломатических и консульских представительств, организаций и миссий, аккредитованных в Молдове, и персонал, занимающийся страхованием, гуманитарной помощью;

транзитные пассажиры;

лица, у которых есть подтверждающий документ о вакцинации против COVID-19, представленный на одном из языков – румынском, английском или русском.

Важно для учащихся

"Находящиеся на самоизоляции могут прервать карантин на десятый день, если пройдут ПЦР-тест на COVID-19, и его результат будет отрицательный", – подчеркивается в постановлении Комиссии.

За организацию учебного процесса в образовательных учреждениях отвечают территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья административно-территориальных единиц первого и второго уровней в зависимости от степени опасности, присвоенной тому или иному населенному пункту, исходя из показателя заболеваемости на 100 тысяч населения. При этом в расчет будут брать несколько сценариев:

Для населенных пунктов, в которых объявлен "зеленый код" или "желтый код" эпидопасности (заболеваемость менее 49 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней), допускается ежедневное посещение дошкольниками, школьниками и студентами образовательных учреждений с физическим присутствием, при строгом соблюдении норм общественного здоровья, касающихся профилактики и распространения COVID-19. В населенных пунктах, где объявлен "оранжевый код" (заболеваемость от 50 до 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней), допускается ежедневное посещение с физическим присутствием образовательных учреждений дошкольников, учащихся начальной школы, учащихся выпускных классов (IX, XII, XIII вечернего обучения), а также учащихся учреждений профессионально-технического образования, проходящих практическую стажировку, и выпускных групп, студентов выпускных курсов учреждений высшего образования на практических занятиях, при строгом соблюдении норм общественного здоровья, касающихся профилактики и распространения COVID-19. Или же возможно ежедневное участие в процессе дистанционного обучения учеников и студентов других классов и курсов обучения. Для населенных пунктов, где объявлен "красный код" (заболеваемость более 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней), рекомендуется введение дистанционного образовательного процесса. В зависимости от эпидемиологической ситуации в учреждении учебный процесс может быть организован следующим образом: ежедневное участие с физическим присутствием в образовательных учреждениях дошкольников и учащихся начальной школы; ежедневное участие с физическим присутствием в учебных заведениях 50% от общего количества учащихся выпускных классов (IX, XII, XIII вечернего обучения), а также учащихся учреждений профессионально-технического образования, проходящих практическую стажировку, и выпускных групп, студентов выпускных курсов учреждений высшего образования на практических занятиях, при строгом соблюдении норм общественного здоровья, касающихся профилактики и распространения COVID-19; ежедневное участие в процессе дистанционного обучения учеников и студентов других классов и курсов обучения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

В Молдове могут ввести ЧП, что сейчас происходит в главном COVID-госпитале страны>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova