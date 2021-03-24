Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, сколько свадеб сыграли в республике в 2020 году с учетом пандемии коронавируса, а сколько пар расторгли семейные узы.

Неутешительная статистика: число свадеб в Молдове падает из года в год. Меньше всего браков за последнее время зарегистрировано в 2020-м – 15 541. Хотя данные и носят предварительный характер.

На динамику повлияла в том числе и пандемия. Из-за локдауна в республике сначала действовал полный запрет на празднование таких торжеств, а затем ввели строгие ограничения, связанные с числом гостей на мероприятиях. Из-за этого некоторые пошли на то, чтобы отложить церемонию бракосочетания.

Меньше в 2020 году зарегистрировано и разводов – 8664.

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