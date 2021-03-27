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Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

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Сколько у Вас ровесников в Молдове.
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/18/34102637.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210327/34145239/skolko-u-vas-rovesnikov-v-moldove.html

Задумывались ли вы, сколько людей вашего возраста проживает в Молдове? Ответ на этот вопрос может дать официальная подборка данных, отраженная в инфографике Sputnik Молдова.

В Национальном бюро статистики представлена информация о том, сколько людей разных возрастных категорий проживает в Молдове. 

Динамика браков и разводов в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Согласно этим данным, в нашей стране больше всего женщин 60 лет. Их 23 268. Среди представителей сильного пола самый распространенный возраст в два раза ниже – 33 года. Мужчин такого возраста в Молдове – 22 847. 

По представленным цифрам, в республике вообще много людей 30-40 лет. 

Что касается долгожителей, то здесь в лидерах наши матери и бабушки.

Так, 85-летнего возраста и выше достигли более 15 тысяч женщин. В то же время мужчин в таком почтенном возрасте всего 6,5 тысячи. 

Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Молдова. 

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