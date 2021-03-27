Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Задумывались ли вы, сколько людей вашего возраста проживает в Молдове? Ответ на этот вопрос может дать официальная подборка данных, отраженная в инфографике Sputnik Молдова.

В Национальном бюро статистики представлена информация о том, сколько людей разных возрастных категорий проживает в Молдове.

Согласно этим данным, в нашей стране больше всего женщин 60 лет. Их 23 268. Среди представителей сильного пола самый распространенный возраст в два раза ниже – 33 года. Мужчин такого возраста в Молдове – 22 847.

По представленным цифрам, в республике вообще много людей 30-40 лет.

Что касается долгожителей, то здесь в лидерах наши матери и бабушки.

Так, 85-летнего возраста и выше достигли более 15 тысяч женщин. В то же время мужчин в таком почтенном возрасте всего 6,5 тысячи.

Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

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