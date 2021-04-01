Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе.

В 2020 году в Кишиневе зарегистрировано 82 случая угона автомобилей, из которых 76 эпизодов раскрыты. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов расследовали 18 случаев краж машин, а по 16 нашли и авторов преступлений. Такие данные предоставили Sputnik Молдова в столичном управлении полиции.
Сотрудники правоохранительных органов уточняют, что угон и кража транспортного средства отличаются. В первом случае у преступников нет цели продать авто, а во втором они пытаются получить выгоду, выставляя чужую машину на продажу.
Чтобы защитить "железную ласточку" от угона, правоохранительные органы советуют водителям оборудовать свой автомобиль сигнализацией и всегда проверять окна и двери машины. На ночь владельцам транспортных средства рекомендуется оставлять авто в специально оборудованных и освещенных местах. Водителям также следует использовать систему блокировки рулевого колеса, коробки передач или тормозной системы.
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