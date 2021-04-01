Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе.

Кто-то копит, чтобы купить машину, а кто-то предпочитает более простой способ получить авто, правда, такой метод может привести прямо в тюрьму. Смотрите в инфографике Sputnik Moldova, какие марки автомобилей в Кишиневе чаще становятся мишенью угонщиков.

В 2020 году в Кишиневе зарегистрировано 82 случая угона автомобилей, из которых 76 эпизодов раскрыты. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов расследовали 18 случаев краж машин, а по 16 нашли и авторов преступлений. Такие данные предоставили Sputnik Молдова в столичном управлении полиции.

Сотрудники правоохранительных органов уточняют, что угон и кража транспортного средства отличаются. В первом случае у преступников нет цели продать авто, а во втором они пытаются получить выгоду, выставляя чужую машину на продажу.

По данным полиции, самые "разыскиваемые" транспортные средства – это автомобили Volkswagen. В 2020 году преступники из Кишинева угнали 16 машин этой немецкой марки. На втором месте своеобразного топа находятся авто марки Opel (10 единиц), а на третьем – Mercedes и Dacia (по девять случаев). В пятерку вошли машины марки Toyota и Ford (по восемь эпизодов), а также ВАЗ (пять единиц).

Чтобы защитить "железную ласточку" от угона, правоохранительные органы советуют водителям оборудовать свой автомобиль сигнализацией и всегда проверять окна и двери машины. На ночь владельцам транспортных средства рекомендуется оставлять авто в специально оборудованных и освещенных местах. Водителям также следует использовать систему блокировки рулевого колеса, коробки передач или тормозной системы.

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