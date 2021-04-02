Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой озвучил решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые были приняты в первый день действия нового чрезвычайного положения из-за COVID-19. Среди них - введение комендантского часа с 3 апреля в Кишиневе и Бельцах (крупнейшие города Молдовы), запрет на посещение парков, игровых и спортивных площадок, зон отдыха. Кроме того, нельзя проводить митинги и любые массовые мероприятия. Каковы остальные ограничения – сморите в инфографике Sputnik.

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