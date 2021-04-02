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Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (29)
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  • Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
  • Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
  • Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
  • Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
  • Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
  • Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
© Sputnik / Vadim Rusu
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/02/34231531.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210402/34226252/chrezvychaynoe-polozhenie-moldova-chto-nado-znat.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какие решения приняли члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям на период действия чрезвычайного положения из-за COVID-19.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой озвучил решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые были приняты в первый день действия нового чрезвычайного положения из-за COVID-19. Среди них - введение комендантского часа с 3 апреля в Кишиневе и Бельцах (крупнейшие города Молдовы), запрет на посещение парков, игровых и спортивных площадок, зон отдыха. Кроме того, нельзя проводить митинги и любые массовые мероприятия. Каковы остальные ограничения – сморите в инфографике Sputnik.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (29)

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Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

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