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Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

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  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
© Photo : РИА Новости / Источник: The Lancet
Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/02/34229883.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210410/34229913/rezultaty-3-fazy-klinicheskikh-ispytaniy-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-sputnik-v.html

Результаты предварительных итогов III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в инфографике.

Узнайте в инфографике от РИА Новости, каковы предварительные итоги III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", опубликованные одним из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Спутник V
© Sputnik / Чедлы Бен Ибрахим
Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции. 

"Спутник V" в настоящее время одобрен для использования в 59 странах мира с общим населением более 1,5 миллиарда человек. Российский препарат занимает второе место среди вакцин против коронавируса в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

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