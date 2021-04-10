Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Узнайте в инфографике от РИА Новости, каковы предварительные итоги III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", опубликованные одним из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

"Спутник V" в настоящее время одобрен для использования в 59 странах мира с общим населением более 1,5 миллиарда человек. Российский препарат занимает второе место среди вакцин против коронавируса в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

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