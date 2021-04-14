18:47 14 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.89
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Инфографика

Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Получить короткую ссылку
10010
Новости
Все новости
Все новости
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0e/34377236.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210414/34378824/kak-zarabatyvayut-i-na-chto-tratyat-dengi-zhiteli-moldovy.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова топ основных затрат и главных источников доходов жителей республики в 2020 году.

Жители Молдовы работают на еду и ЖКХ: большая часть расходов населения уходит на продукты питания и оплату счетов. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

Бензоколонка в автомузее Моторы Октября на территории творческого пространства завода Кристалл в Москве
© Sputnik / Maria Devakhina
Сколько литров бензина можно купить в Молдове на одну зарплату

Средний доход одного жителя республики по итогам 2020 года составил 3096,6 лея. Основной источник пополнения карманов граждан, согласно статистике, – заработная плата, соцвыплаты и денежные переводы из-за рубежа.

Расходы в среднем на одного человека в месяц составляют 2791,2 лея. В общем объеме затрат 43,5% приходятся на продовольствие. К слову, эта статья традиционно возглавляет своеобразный рейтинг расходов граждан страны. Внушительную часть своих средств жители республики отводят и на обслуживание жилья – 16,1%. На третьем месте – покупка одежды и обуви (8,8%). 

Как неоднократно отмечали экономисты, тенденция того, что большая часть расходов населения приходится на питание, указывает на плачевное состояние экономики страны. Эксперты обращают внимание, что в развитых странах основная часть затрат – инвестиции. Однако, несмотря на то что в Молдове львиная доля расходов приходится на продукты питания, по сравнению с другими странами СНГ, у нас ситуация не самая плохая, утверждают экономисты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Еще инфографика

  • Гагарин в Молдавии
    Последнее обновление: 09:29 12.04.2021
    09:29 12.04.2021

    Юрий Гагарин в Молдове: как это было

    Юрий Гагарин находился в Молдавии с 8 по 10 октября 1966 года. Смотрите в инфографике Sputnik самые яркие факты этого события.

    840
  • Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
    Последнее обновление: 11:40 10.04.2021
    11:40 10.04.2021

    Результаты III фазы испытаний вакцины "Спутник V"

    Результаты предварительных итогов III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в инфографике.

    507
    9
  • Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
    Последнее обновление: 15:04 02.04.2021
    15:04 02.04.2021

    Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

    Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, какие решения приняли члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям на период действия чрезвычайного положения из-за COVID-19.

    1257
    6
  • Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе.
    Последнее обновление: 16:21 01.04.2021
    16:21 01.04.2021

    Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе

    Кто-то копит, чтобы купить машину, а кто-то предпочитает более простой способ получить авто, правда, такой метод может привести прямо в тюрьму. Смотрите в инфографике Sputnik Moldova, какие марки автомобилей в Кишиневе чаще становятся мишенью угонщиков.

    195

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Протестующие у отделения полиции в Бруклин-Сентере после убийства Данте Райта.
Фото: в США неспокойно - волну протестов спровоцировали действия полиции
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Видео: Россия закрывает Турцию - сорвется ли туристический сезон-2021
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться