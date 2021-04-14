Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова топ основных затрат и главных источников доходов жителей республики в 2020 году.

Жители Молдовы работают на еду и ЖКХ: большая часть расходов населения уходит на продукты питания и оплату счетов. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

Средний доход одного жителя республики по итогам 2020 года составил 3096,6 лея. Основной источник пополнения карманов граждан, согласно статистике, – заработная плата, соцвыплаты и денежные переводы из-за рубежа.

Расходы в среднем на одного человека в месяц составляют 2791,2 лея. В общем объеме затрат 43,5% приходятся на продовольствие. К слову, эта статья традиционно возглавляет своеобразный рейтинг расходов граждан страны. Внушительную часть своих средств жители республики отводят и на обслуживание жилья – 16,1%. На третьем месте – покупка одежды и обуви (8,8%).

Как неоднократно отмечали экономисты, тенденция того, что большая часть расходов населения приходится на питание, указывает на плачевное состояние экономики страны. Эксперты обращают внимание, что в развитых странах основная часть затрат – инвестиции. Однако, несмотря на то что в Молдове львиная доля расходов приходится на продукты питания, по сравнению с другими странами СНГ, у нас ситуация не самая плохая, утверждают экономисты.

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