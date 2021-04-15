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Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

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Денежные переводы трудовых мигрантов из России
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0f/34395870.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210415/34396189/denezhnye-perevody-na-rodinu-trudovykh-migrantov-iz-rf.html

Смотрите в инфографике Sputnik, сколько денег трудовые мигранты из стран СНГ, работающие в России, пересылают на родину.

Согласно расчетам РИА Новости на основе данных Банка России, переводы трудовых мигрантов из РФ в четвертом квартале 2020 года сократились на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
© Sputnik / Vadim Rusu
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В Молдову денежные трансферты трудовых мигрантов из РФ снизились на 13,6% – до 68,5 миллиона долларов.

Рост переводов, в свою очередь, был зафиксирован только в Белоруссию (на 30% – до 110,3 миллиона долларов) и на Украину (на 1,6% – до 159,8 миллиона долларов).

Каковы показатели других государств СНГ, смотрите в инфографике Sputnik.

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