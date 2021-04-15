Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Смотрите в инфографике Sputnik, сколько денег трудовые мигранты из стран СНГ, работающие в России, пересылают на родину.

Согласно расчетам РИА Новости на основе данных Банка России, переводы трудовых мигрантов из РФ в четвертом квартале 2020 года сократились на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

В Молдову денежные трансферты трудовых мигрантов из РФ снизились на 13,6% – до 68,5 миллиона долларов.

Рост переводов, в свою очередь, был зафиксирован только в Белоруссию (на 30% – до 110,3 миллиона долларов) и на Украину (на 1,6% – до 159,8 миллиона долларов).

Каковы показатели других государств СНГ, смотрите в инфографике Sputnik.

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