Рейтинг стран мира по индексу счастья

Международный проект представил результаты исследования о том, в каких государствах жители чувствуют себя наиболее счастливыми.

Исследование проводится действующим при Колумбийском университете исследовательским центром "Институт Земли" (The Earth Institute) под эгидой ООН. Оно нацелено на то, чтобы показать достижения разных стран с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь.

Первый такой рейтинг был составлен в апреле 2012 года, его приурочили к проведению Конференции ООН по счастью, которая проводилась по решению Генеральной Ассамблеи.

По мнению авторов проекта, данные исследования могут помочь государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше реагировать на нужды и чаяния своих граждан с целью повышения благосостояния и устойчивого развития.

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