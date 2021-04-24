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Рейтинг стран мира по индексу счастья

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Рейтинг стран мира по индексу счастья
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34322501.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210424/34509907/Reyting-stran-mira-po-indeksu-schastya.html

Международный проект представил результаты исследования о том, в каких государствах жители чувствуют себя наиболее счастливыми.

Исследование проводится действующим при Колумбийском университете исследовательским центром "Институт Земли" (The Earth Institute) под эгидой ООН. Оно нацелено на то, чтобы показать достижения разных стран с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Первый такой рейтинг был составлен в апреле 2012 года, его приурочили к проведению Конференции ООН по счастью, которая проводилась по решению Генеральной Ассамблеи.

По мнению авторов проекта, данные исследования могут помочь государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше реагировать на нужды и чаяния своих граждан с целью повышения благосостояния и устойчивого развития.

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