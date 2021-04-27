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Что представляет собой флаг Республики Молдова

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Флаг Республики Молдова
© Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210427/34532840/chto-predstavlyaet-soboy-flag-respubliki-moldova.html

В Молдове 27 апреля официально отмечают День государственного флага. Именно в этот день в 1990 году в Молдове был утвержден сине-желто-красный триколор в качестве государственного флага.

Полотнище представляет собой триколор с гербом. Считается, что цвета официального сине-желто-красного флага символизируют небо, солнце и огонь.

Как появился герб

Автором герба Республики Молдова является Георге Врабие. Художник включил в эту геральдическую композицию старинные молдавские символы — голову тура, солнце, звезду и луну, а также румынско-римского орла.

В свое время для создания государственного герба был организован открытый конкурс, в котором имели возможность участвовать пресса, ученые, а также гражданское общество.

Герб Михаила Стурзы
© Facebook / Николай Паскару / Николай Паскару
Лев, а не орел: герб Молдовы мог бы быть совсем другим
Дискуссии о том, как должен выглядеть будущий герб, были противоречивыми: историки и более ста художников включились в работу по реализации этого проекта.

В финальный этап вышли два проекта — художника Андрея Мудри с изображением головы тура и проект Георгия Врабие.

Врабие добавил в проект по разработке государственного герба помимо головы тура и орла, таким образом, изменив символику герба.

В конечном итоге именно герб Георгия Врабие победил.

День рождения флага

Первая сессия Верховного Совета Молдавской ССР от 27 апреля 1990 официально провозгласила этот флаг государственным. Тогда он впервые был поднят на здании парламента Молдовы.

В республике также существует коллекция копий исторических знамен Молдовы, сделанная по заказу известного коллекционера Петра Костина и хранящаяся в Музее Государственной таможенной службы.

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