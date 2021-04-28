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Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

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  • Где в Кишиневе работают пасхальные ярмарки
  • Где в Кишиневе работают пасхальные ярмарки
  • Где в Кишиневе работают пасхальные ярмарки
  • Где в Кишиневе работают пасхальные ярмарки
  • Где в Кишиневе работают пасхальные ярмарки
  • Где в Кишиневе работают пасхальные ярмарки
© Sputnik
Где в Кишиневе работают пасхальные ярмарки
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1c/34559662.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210428/34558558/paskha-yarmarka-chisinau-adres-bazar.html

Столичная администрация опубликовала список площадок, на которых разбиты праздничные пасхальные ярмарки.

Пасхальные ярмарки будут работать в Кишиневе до 1 мая. В каждом секторе молдавской столицы организована уличная торговля хлебобулочными изделиями, предназначенными для праздника Пасхи Христовой.

"Предприниматели, которые участвуют в профильных ярмарках, должны соблюдать все нормы защиты для предотвращения распространения инфекции COVID-19", – отметили в примэрии.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Церковная служба
© Photo : courtesy of: Alyona Hlestunowa
Пасхальные праздники во время пандемии: прогнозы эпидемиологов
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Чем рискуют те, кто отказывается от вакцинации от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

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