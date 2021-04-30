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Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

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Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1e/34590671.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210430/34590504/Vo-skolko-obkhoditsya-paskhalnyy-stol-v-Moldove.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, сколько ориентировочно должны потратить хозяйки из семейного бюджета для подготовки праздничного стола.

Православные всего мира находятся в ожидании одного из важнейших праздников – Пасхи. В Молдове Христово Воскресение отмечается пышно, а хозяйки подходят к подготовке серьезно и заблаговременно. Это касается и закупки необходимых продуктов для пасхального стола.

Sputnik подготовил инфографику о примерных ценах на самые распространенные товары, которые приобретают хозяйки для подготовки праздничного застолья на Пасху. В основе - данные о ценах, опубликованные в Telegram-канале муниципального предприятия "Центральный рынок". 

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Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

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