Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, сколько ориентировочно должны потратить хозяйки из семейного бюджета для подготовки праздничного стола.

Православные всего мира находятся в ожидании одного из важнейших праздников – Пасхи. В Молдове Христово Воскресение отмечается пышно, а хозяйки подходят к подготовке серьезно и заблаговременно. Это касается и закупки необходимых продуктов для пасхального стола.

Sputnik подготовил инфографику о примерных ценах на самые распространенные товары, которые приобретают хозяйки для подготовки праздничного застолья на Пасху. В основе - данные о ценах, опубликованные в Telegram-канале муниципального предприятия "Центральный рынок".

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