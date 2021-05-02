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Экспорт столового винограда из Молдовы

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Экспорт столового винограда из Молдовы
© Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210502/34611320/eksport-stolovogo-vinograda-iz-moldovy.html

В Ассоциации производителей столового винограда считают итоги завершившегося маркетингового сезона 2020-2021 хорошими, учитывая скромный урожай и в целом невысокое качество продукции из-за сильной засухи. Куда экспортировали виноград – в инфографике Sputnik.

По данным Нацагентства продовольственной безопасности (ANSA), с января по конец марта 2021 года из Молдовы было экспортировано свыше 18 тысяч тонн столового винограда. Это более чем на треть превышает средние показатели (порядка 13 тысяч тонн) за пять последних лет.

Экспорт плодоовощной продукии.
© Sputnik / Asatur yesayants
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В структуре урожая столового винограда, составлявшем в 2020 году около 70 тысяч тонн, экспортная доля превысила 50 тысяч тонн, сообщает EastFruit.

Наибольшие объемы поставок винограда в первом квартале 2021 года были направлены в Россию (9,2 тысячи тонн), Румынию (4,5 тысячи тонн), Украину (1,3 тысячи тонн), Ирак (1,3 тысячи тонн), Турцию (550 тонн) и Польшу (525 тонн). Всего в этом году виноград из Молдовы экспортировался в 14 стран.

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