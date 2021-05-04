Аграрные рынки Кишинева - 2021

Примэрия столицы с 1 мая по 30 ноября 2021 года организует в секторах города ярмарки выходного дня, где будет реализовываться местная сельхозпродукция.
Претурам секторов поручено выдавать разрешения юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке, для продажи агропродукции собственного производства на лотках или с прицепов.
И торговцы, и посетители сельскохозяйственных ярмарок обязаны соблюдать противовирусные эпидмеры.
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