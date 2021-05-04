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Аграрные рынки Кишинева - 2021

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  • Аграрные рынки Кишинева
  • Аграрные рынки Кишинева
  • Аграрные рынки Кишинева
  • Аграрные рынки Кишинева
  • Аграрные рынки Кишинева
© Sputnik / Rusu Vadim
Аграрные рынки Кишинева
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/04/34624159.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210504/34624476/Agrarnye-rynki-Kishineva-2021.html

Узнайте, где в Кишиневе в нынешнем году можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию нового урожая.

Примэрия столицы с 1 мая по 30 ноября 2021 года организует в секторах города ярмарки выходного дня, где будет реализовываться местная сельхозпродукция.  

Претурам секторов поручено выдавать разрешения юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке, для продажи агропродукции собственного производства на лотках или с прицепов.

И торговцы, и посетители сельскохозяйственных ярмарок обязаны соблюдать противовирусные эпидмеры.

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