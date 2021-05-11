Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Существует несколько видов тестов на коронавирус, в том числе и тест на антитела к нему. От точности анализа зависит, надо ли проходить лечение и в каком состоянии ваш организм.

В период пандемии коронавируса тестирование на COVID-19 стало одной из самых востребованных процедур как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях.

Точность анализа во многом зависит от правильной подготовки пациента. Врачи рекомендуют сдавать тест утром, сразу после ночного сна. Принимать пищу или пить нельзя, также не рекомендуется чистить зубы, закапывать нос или промывать горло или нос растворами. Следует отказаться от курения минимум за 30 минут до анализа.

Тесты на коронавирус показывают, сталкивался ли ранее организм с инфекцией, на какой стадии болезни находится человек, а также сформировался ли иммунный ответ после сделанной прививки. Подробнее о том, какие есть тесты и как они работают, вы можете узнать из инфографики от РИА Новости.

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