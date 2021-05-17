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Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

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Молдова на Евровидении в разные годы
© Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210517/34773706/kto-i-kogda-uchastvoval-v-evrovidenii-ot-moldovy.html

Смотрите в инфографике Sputnik, кто представлял Молдову на международном песенном конкурсе Евровидение в разные годы.

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В числе исполнителей, получивших путевку на главное музыкальное событие, – представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко. Однако сначала нашей соотечественнице придется побороться за выход в финал конкурса – первое выступление Гордиенко состоится 20 мая. Молдавская певица выступит во втором полуфинале под седьмым номером.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
© Sputnik / Алексей Майшев
Наталья Гордиенко отправилась на Евровидение

Готовит молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая сняла для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

Предлагаем вспомнить, кто участвовал в популярном песенном конкурсе от Молдовы. 

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