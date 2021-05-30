Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Агентство госуслуг предоставило данные о недвижимости, зарегистрированной в стране в прошлом году. В инфографике Sputnik Молдова можно увидеть, как изменились цифры по сравнению с 2019 годом.

По статистике агентства, в 2020-м в территориально-кадастровых службах зарегистрирована 65 831 квартира и 40 709 индивидуальных домов.

В более чем в 28 тысячах случаев речь шла о купле-продаже квартир. Было продано и куплено более 8,5 тысячи частных домов, по сравнению с 2019-м показатели существенно не изменились.

Иная ситуация с наследством. Так, если в 2020 году было зарегистрировано почти 10 тысяч индивидуальных домов, переданных в наследство, то в 2019-м их было почти на 4 тысячи больше. По квартирам снижение составило порядка 2 тысяч.

В инфографике вы также можете узнать, сколько объектов недвижимости было продано или передано в обмен, сколько было сдано в аренду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova