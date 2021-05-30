19:34 30 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Инфографика

Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Получить короткую ссылку
12510
Новости
Все новости
Все новости
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1d/34929298.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210530/34932707/nedvizhimost-v-moldove-chto-izmenilos-za-god.html

Агентство госуслуг предоставило данные о недвижимости, зарегистрированной в стране в прошлом году. В инфографике Sputnik Молдова можно увидеть, как изменились цифры по сравнению с 2019 годом.

По статистике агентства, в 2020-м в территориально-кадастровых службах зарегистрирована 65 831 квартира и 40 709 индивидуальных домов.

Налог на недвижимость
© Sputnik / Александр Кряжев
Налог на недвижимость: почему жители Кишинева должны платить больше
В более чем в 28 тысячах случаев речь шла о купле-продаже квартир. Было продано и куплено более 8,5 тысячи частных домов, по сравнению с 2019-м показатели существенно не изменились.

Иная ситуация с наследством. Так, если в 2020 году было зарегистрировано почти 10 тысяч индивидуальных домов, переданных в наследство, то в 2019-м их было почти на 4 тысячи больше. По квартирам снижение составило порядка 2 тысяч.

В инфографике вы также можете узнать, сколько объектов недвижимости было продано или передано в обмен, сколько было сдано в аренду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Самые дорогие квартиры в Кишиневе: как часто покупают элитное жилье
Тенденции на рынке недвижимости: какие квартиры покупают в Кишиневе

Еще инфографика

  • Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
    Последнее обновление: 06:30 24.05.2021
    06:30 24.05.2021

    БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

    Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как выглядит график экзаменов на степень бакалавра, которые пройдут 4-22 июня.

    494
  • Молдова на Евровидении в разные годы
    Последнее обновление: 14:02 17.05.2021
    14:02 17.05.2021

    Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

    Смотрите в инфографике Sputnik, кто представлял Молдову на международном песенном конкурсе Евровидение в разные годы.

    540
  • Тесты на антитела
    Последнее обновление: 17:42 11.05.2021
    17:42 11.05.2021

    Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

    Существует несколько видов тестов на коронавирус, в том числе и тест на антитела к нему. От точности анализа зависит, надо ли проходить лечение и в каком состоянии ваш организм.

    555
    10
  • АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
    Последнее обновление: 16:56 04.05.2021
    16:56 04.05.2021

    Аграрные рынки Кишинева - 2021

    Узнайте, где в Кишиневе в нынешнем году можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию нового урожая.

    354
    5

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Самое дорогое платье из живых орхидей, оно стоит больше 80 тысяч долларов
Видео: как выглядит самое дорогое платье из живых орхидей
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться