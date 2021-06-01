Все о детях в Молдове: основные цифры и факты

Ко Дню защиты детей Sputnik собрал основные данные о том, сколько малышей родилось в республике за последнее время, а также много ли в Молдове многодетных семей.

Согласно данным Национального бюро статистики, на 1 января 2021 года число детей в Молдове составляло 559,7 тысячи. То есть каждый пятый гражданин страны еще не достиг 18-летнего возраста.

В 2020 году в республике появились на свет 30,7 тысячи малышей, что на 5,2% ниже, чем в 2019-м.

По статистике, в Молдове рождается больше мальчиков, чем девочек, – 110 к 100. Уровень рождаемости, зарегистрированный в 2020 году, составил 11,7 живорождений на 1000 жителей, а это самый низкий показатель за последние пять лет.

Больше всего в Молдове семей с одним ребенком – 49%, с двумя детьми – 37,1%, с тремя и более – 13,9%. Многодетные семьи (от трех детей) чаще всего живут в сельской местности – 68,2%.

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"Из общего числа домохозяйств с детьми 15,9% – это семьи с мигрантами. Для сельской местности характерен более высокий уровень эмиграции. Поэтому доля домохозяйств с детьми, в которых хотя бы один член семьи находился бы за границей, в селах составила 19,1%, а в городах - 11,9%", – сказано в отчете Национального бюро статистики.

Доходы ячеек общества с детьми ниже, чем бездетных семей. В среднем в 2020 году располагаемый доход на человека составлял 2615,9 лея. Причем он разнится в зависимости от числа детей. В семьях с одним ребенком он равен 3053 леям, а в многодетных семьях – 1844,1 лея.

Основной рацион детей составляют хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и мясные изделия, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды. В городах дети больше едят продукты, богатые протеинами, а в селах – хлебобулочные изделия.

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